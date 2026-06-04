سپای پاسداران مەرجی سەرەکی قبووڵکردنی ئاگربەستی ڕاگەیاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسداران لەم بەیاننامەیەدا لوبنانی بە خاکی شەرەف و کەرامەت ناوبرد و جەختی کرد: ئەم خاکە هێشتا لە ژێر هێرشی دڕندانەی ڕژێمی قۆرخکاری ڕژێمی زایۆنیستیدایە.

دژایەتی و دەربڕینی بێزاری دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان و وڵاتان و گەلانی جیهان هیچ کاریگەرییەکی لەسەر هەڵسوکەوتی فەرمانڕەوا خوێنمژەکانی تەلئەبیب نەبووە و دەستێوەردانەکانی ڕژێمی چاوچنۆکی ئەمریکا کە بانگەشەی بەرقەرارکردنی ئاشتی دەکەن، جگە لە زیادبوونی تاوان و جینۆساید هیچ ئەنجامێکی دیکەی نەبووە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا دەشڵێت: سوپای ترسنۆک و بێچارەسەری زایۆنی بە هەموو کەرەستەی خۆیەوە، بە کوشتنی خەڵکی مەدەنی و وێرانکردنی ماڵ و نەخۆشخانە و قوتابخانەکان قەرەبووی شکستەکانی خۆی لە بەرەکاندا دەکاتەوە.

ڕژێمی ڕەگەزپەرست، سەرەڕای پشتیوانی بێکۆتایی دەوڵەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئەورووپا بە درێژایی تەمەنی شەرمەزاریی خۆی، تەنانەت نەیتوانیوە دڵی خەڵکی گوندێکی داگیرکراو بەدەست بهێنێت. هونەرەکەی بریتییە لە حوکمڕانی بەسەر خاکە سووتاوەکاندا و هەموو ڕۆژێک شاهیدی وێرانکردنی ماڵی گەلی ستەملێکراوی فەلەستین و لوبنان لە لایەن ئەو ڕژێمە دەستدرێژکارەوە دەبین.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا جەخت لەوە دەکاتەوە کە گەلانی ناوچەکە خەڵکی لوبنان بە تەنیا جێناهێڵن، دەشڵێت: گەلی لوبنان ڕێگە بە ڕژێمی قۆرخکار نادات ئەو شتەی کە نەیتوانی لە شەڕەکەدا بەدەستی بهێنێت بە پشتیوانی ڕژێمی منداڵکوژی ئەمریکی لە ڕێگەی ڕێککەوتنێکی سەپێنراوەوە بەدەستی بهێنێت.

مەرجی سەرەتایی ئێمە بۆ قبووڵکردنی ئاگربەست لە شەڕی ناوچەکەدا ئاگربەست بووە لە هەموو بەرەکاندا بە لوبنانیشەوە.

دوژمن دەبێت دەستبەجێ هێرشەکانی بۆ سەر گەلی لوبنان ڕابگرێت، و بە چۆڵکردنی ناوچە داگیرکراوەکانی لوبنان دەستبەجێ لە پشت سنوورە نێودەوڵەتییەکان بکشێتەوە، و دان بە یەکپارچەیی خاکی لوبناندا بنێت..