کڕنۆش ببەن بۆ دەسەڵاتی ئێران لە کەنداوی فارس

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم ڕەزایی، وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمان لە پۆستێکدا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: ئیدارەی ئێرانی گەرووی هورمز لە جیهاندا دامەزراوە، هەر بۆیە وڵاتان مۆڵەت وەردەگرن، تێچوونەکان دەدەن و بە ڕێنمایی هێزی دەریایی سپای پاسداران، با کەشتییەکانیان تێپەڕن.

تاکە کەسێک کە باوەڕی پێ نەکات یان نایەوێت باوەڕی پێ بکات ترامپە. هەرچەندە سوپاکەی بنێرێت بۆ کردنەوەی گەرووەکە، ئەوان دێن و لێیان دەدرێت و دەگەڕێنەوە.

باسنێت! لەبری هەرا و هوریای زیادە، بیر لەوە بکەرەوە کە کڕنۆش بۆ دەسەڵاتی ئێرانییەکان لە کەنداوی فارسدا ببەیت”.