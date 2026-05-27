یەکەم مەرجی ئێران بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا ڕاگەیێندرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، برووجێردی ڕایگەیاند: ڕێبەری باڵای شۆڕسی ئیسلامی جەختی کردووە کە بە قسەی ڕێبەری شەهید کە ١٠ ساڵ لەمەوبەر وتبووی: لە ماوەی ٢٥ ساڵدا ڕژێمی ئیسرائیل بوونی نامێنێت. بەو پێیەی 10 ساڵ لەو کاتەوە تێپەڕیوە، ئەمە مانای ئەوەیە لە ماوەی 15 ساڵدا ئەم ڕژێمە بوونی نامێنێت.

وتیشی: بۆ یەکەمجار لەدوای جەنگی جیهانی دووەمەوە ئێران بوێری ئەوەی کرد بنکەیەکی ئەمریکی لە ناوچەکە بکاتە ئامانج کە ئەمەش بێ وێنەیە. ئەمڕۆ بەڕای من هیچ وڵاتێکی تر لە جوگرافیای سیاسی جیهاندا نییە کە بتوانێت بەو جۆرە ئازایانە و وردبینانە و بە دەسەڵاتەوە بنکەیەکی ئەمریکی لێبدات و دواتر ڕایبگەیەنێت کە ئەگەر ئەم هەڵە دووبارە بکرێتەوە، لە قۆناغی داهاتوودا، وەک ئیمامی شەهید وتی، بە دڵنیاییەوە شەڕەکە دەبێتە ناوچەیی.

ئاماژەی بەوەشکرد: دوای ڕووخانی سووریا و ئەو کێشانەی کە بۆ حزبوڵڵا سەریان هەڵدا، ئەمریکییەکان هەمیشە هەوڵیان دەدا ئاماژە بە لاوازی ئێران بکەن؛ بەڵام ئەمڕۆ نەک هەر ناتوانن بانگەشەیەکی لەو شێوەیە بکەن، بەڵکوو ئێران وەک هێزێکی بەهێز لە جیهاندا خۆی جێگیر کردووە و لەوەش زیاتر وەک هێزێکی سەرهەڵداو لەسەر ئاستی جیهانی دەرکەوتووە. ئەمە ئیتر تەنها دروشمی ئێمە نییە، بەڵکوو حوکمێکی جیهانییە؛ پرسێک کە زۆر گرنگە و لە بنەڕەتدا دیمەنی ژێئۆپۆلەتیکی جیهان دەگۆڕێت، کە دەرئەنجامەکەی دابەزینی دەسەڵاتی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی دەبێت.

سەروەت و سامانی بلۆکە کراوی ئێران نزیکەی ٢٤ ملیار دۆلارە، کە ئێمە بەدواداچوون بۆ دەکەین. لە قۆناغی یەکەمدا باس لە هەڵگرتنی گەمارۆی نایاسایی ئەمریکا و شکاندنی ئەو قۆرخکارییەی کە لە دیوەکەی تری گەرووی هورمزدا دروستیان کردووە، دەکرێت. هەروەها جێبەجێکردنی ڕێساکانی خۆمان سەبارەت بە هاتووچۆ لە گەرووی هورمز جێبەجێ دەکرێت، و ڕۆژانە ٢٠ بۆ ٣٠ کەشتی بەپێی ئەو ڕێسایانە گەشت دەکەن.

بروجێردی ئاماژەی بەوەدا: یەکێک لە مەرجە سەرەتاییەکانمان لە دانوستانەکاندا ئازادکردنی ١٢ ملیار دۆلارە.

وا دیارە بوونی جەنابی هیممەتی سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران لەم گەشتەدا ئەو پەیامە هەڵدەگرێت کە ئێمە دانوستان دەکەین، بەو پێیەی ٦ ملیار دۆلار لە پارەکەمان لەوێ بلۆک کراوە. هەروەها بە لایەنە پاکستانییەکانمان ڕاگەیاندووە کە ئەگەر ئەمە ڕوونەدات، ڕێککەوتن ناکرێت.

برۆجێردی ئاماژەی بەوەدا: یەکێک لە مەرجە سەرەتاییەکانمان لە دانوستانەکاندا ئازادکردنی ١٢ ملیار دۆلارە.

ئێمە هیچ دانوستانێکمان لەگەڵ دوژمن لەسەر پرسە ئەتۆمییەکان نییە

ئاماژەی بەوەشکرد: لە قۆناغی داهاتوودا دەبێت 12 ملیار دۆلاری دیکە ئازاد بکرێت؛ چونکە ئەمە مافی یاسایی میللەتەکەمانە. ئەم بابەتەش بە هەمان شێوە بەدواداچوونی بۆ دەکرێت و ئابووری جیهانیش لە ڕێگەی گەرووەوە لەبەردەستماندایە.

بروجێردی ڕایگەیاند کە، ئەگەر ئەمریکا نەیەوێت لە ژێر فشارەکانی ڕژێمی زایۆنیدا یارییەکە تێکبدات، هیوادارین بتوانین بەشێک لە مافەکانی نەتەوەکەمان بگەڕێنینەوە.

لوبنان بە بەشێک لە ئاسایشی نەتەوەیی ئێمە دادەنرێت، بەو پێیەی ئەم پەیوەندییە بەرامبەرە؛ واتە لوبنان وڵاتێکی سەربەخۆیە و حزبوڵڵا بەشێکی گرنگی سەروەری لوبنانە، چ لە ڕووی سەربازی و چ لە ڕووی سیاسییەوە، بەڵام ئێمە هاوپەیمانی یەکترین. ئەمە مەرجێکی زۆر زۆر گرنگە و هەمووان دەزانن کە ئیسرائیلییەکان فشار دەخەنە سەر بۆ ئەوەی ئەمە ڕوونەدات.