AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٣ ١٦:٣٣

ئێران ڕایگەیاند: 33 کەشتی بە گەرووی هورموزدا تێپەڕین

لەماوەی ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا، ٣٣ کەشتی، کەشتییە نەوتهەڵگرەکان، کەشتییە کۆنتێنەرەکان و کەشتییە بازرگانییەکانی دیکە، دوای وەرگرتنی مۆڵەت بە هەماهەنگی و دابینکردنی ئاسایش لە هێزی دەریایی سپای پاسداران، بە گەرووی هورمزدا ​​تێپەڕین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پێوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: لە ماوەی ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا، ٣٣ کەشتی لەوان نەوتهەڵگر، کەشتییە کۆنتێنەرەکان و کەشتییە بازرگانییەکانی دیکە، پاش وەرگرتنی مۆڵەت بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزی دەریایی و دابین کردنی ئەمنیەت لە هێزی دەریایی گەرووی هورمز، بە گەرووی هورمزدا تێپەڕین.

هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: کۆنترۆڵی زیرەکی گەرووی هورمز لە لایەن هێزی دەریایی سپای پاسدارانەوە بە توندی بەڕێوە دەچێت دوای ئەو نائەمنییە سەختەی کە لە دوای دەستدرێژیی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمز دروست بوو

