AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢ ١٢:٢٦

500 هێرشی سایبری کرایه سەر ئێران

جێگری وەزیری پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای ئێران چاودێریکردنی زیاتر لە 500 هێرشی ئەلیکترۆنی لە ماوەی شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییەدا ڕاگەیاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری وەزیری پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای ئێران بە ئاماژە بە ڕێوشوێنی گیراو لە بواری ئاسایشی ئەلیکترۆنی، وتی: ڕێکخراوی تەکنۆلۆژیای زانیاری ئێران بە هەماهەنگی لەگەڵ ناوەندە جۆربەجۆرەکان، هۆشداریی ئەمنیی بەردەوامی پێشکەش بە دامودەزگا و دەزگاکانی بەشداربوو لە کاتی شەڕی سەپێنراوی مانگی ڕەمەزاندا کرد.

وتیشی: پڕۆسەی چاودێری و چاودێریکردنی هەڕەشە ئەلیکترۆنیەکان بە درێژایی شەوانە ڕۆژ بەردەوام بوو.

ئاماژەی بەوەشکرد: لەو ماوەیەدا زیاتر لە 500 هێرش و هەڕەشەی ئەلیکترۆنی دەستنیشانکراون و لەلایەن سەنتەری ماهرەوە چاودێری کراون، هەروەها پاڵپشتی تەکنیکی پێویست پێشکەش بە دەزگاکان کراوە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی ئەو هەڕەشانە.

