گفتوگۆی گرینگی وەزیری دەرەوەی ئێران و سەرۆکی هەرێمی کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران و نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا تاوتوێی هەندێ بابەتی هاوبەش لەوان پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی ئێران و عێراق و پێشهاتەکانی ناوچەکەیان کردووە.

لەم پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا پەیوەندییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستان لەوان پەیوەندییە ئابووری و بازرگانییەکان و پتەوکردنی هەماهەنگی بۆ پاراستنی ئاسایشی سنوورە هاوبەشەکان و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، تاوتوێ کرا و بیروڕا ئاڵوگۆڕ کرا.

هەروەها لایەنەکان بیروڕایان لەبارەی پێشهاتەکانی ناوچەکە و گرنگی هەوڵەکانی وڵاتانی ناوچەکە بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوخۆیی لە ناوچەکە خستەبەر باس.