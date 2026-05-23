  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢ ٠٦:٢٩

گفتوگۆی گرینگی وەزیری دەرەوەی ئێران و سەرۆکی هەرێمی کوردستان

سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران و نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا تاوتوێی چەندین پرسی جێی بایەخی هەردوولایان کرد، لەوانە پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی ئێران و عێراق و پێشهاتەکانی ناوچەکە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران و نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا تاوتوێی هەندێ بابەتی هاوبەش لەوان پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی ئێران و عێراق و پێشهاتەکانی ناوچەکەیان کردووە.

لەم پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا پەیوەندییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستان لەوان پەیوەندییە ئابووری و بازرگانییەکان و پتەوکردنی هەماهەنگی بۆ پاراستنی ئاسایشی سنوورە هاوبەشەکان و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، تاوتوێ کرا و بیروڕا ئاڵوگۆڕ کرا.

هەروەها لایەنەکان بیروڕایان لەبارەی پێشهاتەکانی ناوچەکە و گرنگی هەوڵەکانی وڵاتانی ناوچەکە بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوخۆیی لە ناوچەکە خستەبەر باس.

