هەموو سنوورەکانی ئێران لە ئاسایشی تەواودان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی زەینیوەند، وتەبێژ و بریکاری وەزیری ناوخۆی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ناوەندی ڕاگەیاندنی دەوڵەت، سەبارەت بە دۆخی سنوورەکانی وڵات، ڕایگەیاند: ئێمە هیچ کێشەیەکی تایبەتمان لە ناوچە سنوورییەکاندا نییە و سوپاس بۆ خوا کۆنترۆڵی باش لە شوێنی خۆیدایە.

ئاماژەی بەوەشکرد: "پێشوەختە پێکهاتە پێویستەکان پێشبینی کراون و بارەگا پەیوەندیدارەکانیش چالاکن، هەروەها کۆنترۆڵێکی بێ وێنە لە هەموو سنوورەکاندا هەیە".

بریکاری وەزیری ناوخۆ لە درێژەی قسەکانیدا وتی: هەروەها هاوکاری زۆر باشمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ هەیە، هەروەها ئاڵوگۆڕ و هەماهەنگی لە قووڵایی خاکی ئەوان و لە ناوچەکانی دیکەدا هەیە و هیچ نیگەرانییەکی تایبەتمان لەو بوارانەدا نییە.