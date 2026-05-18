وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران زانیاری نوێ لەبارەی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەدات

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە بڵاوبوونەوەی هەواڵی پێشنیارەکانی ئێران بۆ ئەمریکا، وتی: لێدوانی میدیاکان لەسەر ئەم بابەتە لە واقیعەوە نزیک نین، ئەمانە لە واقیعدا هیچ بنەمایەکیان نییە.

وتیشی: پرۆسەی وتووێژ و دانوستان پرۆسەیەکی بەردەوامە و یەکجارەکی نییە.

بەقایی ڕایگەیاند: دوای ئەوەی پلانی ١٤ خاڵیمان خستەڕوو و ڕەچاوکردنی هەردوولا وروژێندرا. سەرەڕای ئەوەی لایەنی ئەمریکی ڕایگەیاند کە ئەم پلانە ڕەتدەکاتەوە، ئێمە لە ڕێگەی پاکستانەوە ڕووبەڕووی کۆمەڵێک پێشنیار بووینەوە، کە دواجار پرسی مافەکان شتێک نییە کە ئێمە دەمانەوێت باسی بکەین سەبارەت بە پرسەکانی دیکە، هەڵوێستەکانمان ڕوونە لە هەموو هەنگاوێکدا.

ئێمە هیچ دوژمنایەتییەکمان لەگەڵ هیچ کام لە وڵاتانی ناوچەکەدا نییە

بەقایی سەبارەت بە سەردانەکەی شاندی ئەمنی بۆ ئیمارات و نزیکبوونەوەی ئیمارات زیادی کرد: "بەم ڕاپۆرتانە ئەو ڕاستییە لەبیر ناکەین کە کام لایەن دوژمنی سەرەکییە. ئێمە هیچ دوژمنایەتییەکمان لەگەڵ هیچ کام لە وڵاتانی ناوچەکەدا نییە". بانگهێشتی هەموو وڵاتان دەکەین کە ئاگاداری پیلانەکانی وڵاتانی دەرەوەی ناوچەکە بن.

سەرچاوەی سەرەکی نائەمنی دەریاکان ئەمریکایە.

سەبارەت به گوشارەکانی ئەمریکا، بەقایی ڕایگەیاند: یەکێک له ئامرازەکانی ئەمریکا گوشاری ئابوورییه ، بەڵام بینییان که ناتوانن به هەڕەشه و گوشار کۆڵمان بکەن لە پێوشوێنگیری مافەکانی گەلی ئێران .

ئێمە چاودێری پێشهاتەکان دەکەین و سەرنج دەخەینە سەر بەرژەوەندییەکانی گەلی ئێران لەسەر مێزی دانوستان، بەبێ گوێدانە هەڕەشەکان.

سەبارەت بە هەڕەشەکان دەتوانین لە ئەگەری بچووکترین هەڵە لەلایەن لایەنە نەیارەکانەوە وەڵامی باش بدەینەوە.

سەبارەت بە ئەگەری دووبارە خیانەتکردنی ئەمریکا لە مێزی دانوستان، ئاماژەی بەوەشکرد: ئەوان بە ڕادەی پێویست خیانەتیان لە دیپلۆماسی کرد و ئەنجامەکەیان بینی. ئەمریکا هەرگیز بە باوەڕپێکراو نازانرێت. لێدوانە دژبەیەکەکانیان وایکردووە هیچ کەسێک لە جیهاندا دیپلۆماسیەتی ئەمریکا بە جددی وەرنەگرێت.