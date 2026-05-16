وەزیری ناوخۆی پاکستان بۆ ئاسانکاری دانوستانەکان گەیشتە تاران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزیری ناوخۆی فیدراڵی پاکستان لە کاتی گەیشتنی بە فڕۆکەخانە لەلایەن هاوتا ئێرانییەکەی، ئەسکەندەر مۆئمێنی پێشوازییەکی گەرمی لێکرا.
دوای ڕێوڕەسمی پێشوازییەکە، هەردوو وەزیری ناوخۆ کۆبوونەوەیەکی گرنگی دووقۆڵییان ئەنجامدا و گفتوگۆی ورد سەبارەت بە پەیوەندییەکانی ئێران و پاکستان و ئاسۆی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی ئاشتی ئەنجامدرا.
موحسین نەقوی وەزیری ناوخۆی پاکستان ئەمڕۆ بە سەردانێکی فەرمی دوو ڕۆژە لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی پاکستان بۆ ئاسانکاری دانوستانەکان و بەرەوپێشبردنی ئاشتی ناوچەیی گەیشتە کۆماری ئیسلامی ئێران.
