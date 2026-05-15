ئێران تانە لە وڵاتانی عەرەبی دەدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی لە پەیامێکی کورتدا بە زمانی عەرەبی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: هەرکەسێک بە نهێنی خیانەت بکات، بە ئاشکرا ڕیسوا دەبێت.
ئەو پەیامەی بەقایی ئاماژەیە بۆ پەیوەست بوونی هەندێک وڵاتی عەرەبی لەگەڵ ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لە شەڕی دژ بە ئێران؛ هەروەها، هەواڵێک لەم دواییانەدا ئاشکرا بوو سەبارەت بە سەردانی بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل بۆ ئیمارات؛ بێگومان هەندێک لە بەرپرسانی ئیمارات ئەم سەردانەیان ڕەتکردەوە، بەڵام میدیا زایۆنیستییەکان بانگەشەی ئەوە دەکەن کە ئەم ئینکارییە بۆ ترسی بەرپرسانی ئیمارات لە ئێران بووە.
