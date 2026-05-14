  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ٢٤ ٠٨:٤٨

عێراقچی: هاوکاری لەگەڵ ڕژێمی ئیسرائیل لێخۆشبوونی نییە

عێراقچی: هاوکاری لەگەڵ ڕژێمی ئیسرائیل لێخۆشبوونی نییە

وەزیری دەرەوەی ئێران، له پەیامێکدا که له پەیجەکەی له یەکێک له تۆڕه کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردووەتەوه و له بەرامبەر لێدوانەکانی ئەم دواییەی نەتانیاهۆدا نووسیویەتی: هاوبەشه لەگەڵ ڕژێمی ئیسرائیل لێخۆشبوونی نییە .

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیامێکدا کە لە پەیجی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردووەتەوە و لە وەڵامی لێدوانەکانی ئەم دواییەی نەتانیاهۆ، نووسیویەتی: هاوکاری لەگەڵ ڕژێمی ئیسرائیل لێخۆشبوونی نییە.

ناوبراو زیادی کرد: ئێستا ناتانیاهۆ بە ئاشکرا ئەو شتانەی دەڵێت کە دامودەزگا ئەمنییەکانی ئێران لە مێژە بە ڕێبەریی ئێمەیان گەیاندبوو.

عێراقچی ئاماژەی بەوەدا: دوژمنایەتی لەگەڵ نەتەوەی مەزنی ئێران قومارێکی گەمژانەیە و و هاوکاری لەگەڵ ئیسرائیل لەو ئاڕاستەیەدا جێگای لێبوردنە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەوانەی ڕۆڵیان هەیە لە هاوپەیمانی لەگەڵ ئیسرائیل بۆ دروستکردنی دووبەرەکی، دەبێت لێپرسینەوەیان لەگەڵدا بکرێت.

News ID 59486

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت