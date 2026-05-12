دوایین ئاماری شەهیدانی شەڕی سەپێندراوی سەر ئێران ڕاگەیێندرا

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، فاتمە موهاجرانی وتەبێژی دەوڵەتی ئێران، لە سێهەمین کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی خۆیدا لە ڕێکخراوی ژینگەپارێزی و بە ئامادەبوونی پەیامنێران، ڕێزگرتن لە ١٥٤ ژینگەپارێزی شەهیدی ئێران، ڕایگەیاند: بە پێی مادەی ٥٠ی دەستوور، ئێمە وڵاتێکی پێشکەوتنخوازین لە بواری ژینگەدا، و بە شێوەیەکی سروشتی ڕێکخراوی پاراستنی ژینگە بەرپرسی سەرەکیە بۆ جێبەجێکردن و دانانی سیاسەت لەسەر پرسە ژینگەییەکان.

وتەبێژی دەوڵەت، وێڕای ڕێزگرتن لە شەهیدانی شەڕی سەپێندراوی سێیەم، دەشڵێت: بەپێی ئامارەکان شەهیدانی ڕاگەیەندراو لە جەنگی سەپێندراوی سێیەمدا سێ هەزار و 468 شەهید بوون، لەکاتێکدا ئێمە 50 شەهیدمان هەبوو کە تەمەنیان لە خوار تەمەنی پێنج ساڵەوە بوو.

هاوکات دەزگای نیشتەجێکردنی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند کە هەڵسەنگاندنێکی تەواو بۆ یەکەکانی زیانلێکەوتوو لە ١٢٢ هەزار یەکەی نیشتەجێبوون لە ٢٤ پارێزگا تەواو بووە کە لە ٢١٤ شار و ١٨٧ گوند ئەنجام دراوە. سەبارەت بە زیانەکانی کەرتی نیشتەجێبوون، وتەبێژی دەوڵەت ڕایگەیاند: بێگومان هەڵسەنگاندنی تەواوەتی زیانەکان بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی ئاوەدانکردنەوە ئەنجام دەدرێت. هەروەها ٣٦ هەزار و ٨٣٦ خێزان لە ماڵەکانیان نیشتەجێ بوونەتەوە و لە هەمان کاتدا ٩٨ هەزار و ٥١٣ یەکە پێویستیان بە چاککردنەوە هەیە.