  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ٢٢ ١٢:٢١

پرسی ئەتۆمی ئێران لە سەر میزی دانوستانەکان هەڵگیراوە

ئەگەرچی پێشتر هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ سنووردارکردنی بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران لە پێشینەی دانوستانەکاندا بوو، باڵیۆزی پاکستان ڕایگەیاند کە کردنەوەی گەرووی هورمز گرنگترین پرس لە دانوستانەکانی ئێستا لەگەڵ تاراندایە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەیسەڵ نیاز تیرمزی، باڵوێزی پاکستان لە ڕووسیا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ئاژانسی تاس ڕایگەیاند کە پرسی کردنەوەی گەرووی هورمز ئێستا بووەتە میحوەرێکی سەرەکی دانوستانەکان سەبارەت بە ئێران.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە پرسە سەرەکییەکانی دانوستانەکان و ئەو ناکۆکیانەی کە بوونەتە ڕێگر بۆ بەرەوپێشچوونی دانوستانەکان، ناوبراو زیادی کرد: گرنگترین پرس لە ئێستادا کردنەوەی گەرووی هورموزە؛ بابەتێک کە تەنانەت لە سەرەتای دانوستانەکاندا لە بەرنامەی کاردا نەبووە.

ئەو دیپلۆماتکارە پاکستانییە وتی: ئەگەر ڕاستگۆ بین، ئەم دانوستانانە زۆر نهێنین و دەستمان بە وردەکارییەکانیان ناگات، بەڵام ئێستا بابەتی سەرەکی کردنەوەی گەرووی هورموزە.

تیرمیدی بە ئاماژە بەوەی کە لەسەدا ٢٢ی نەوتی جیهان لەگەڵ گازی سروشتی شل (LNG) و کیمیایی و کەرەستەی خاو بۆ بەرهەمهێنانی پێودا بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕێت، هیوای خواست کە ئەو ململانێیە ببێتە هۆی چارەسەرێکی ئاشتیانە.

