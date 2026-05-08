هۆشداریی ئێران بۆ بەلەمەکان لە کەنداوی فارس: دوور بکەونەوە لە کەشتییەکانی ئەمریکا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سی ئێن ئێن ڕایگەیاند: ئێران لە پەیامێکدا پاپۆڕ و گەمی و کەشتییەکانی ناو کەنداوی فارسی بە فرێکوێنسیی فریاگوزاری هۆشداری پێداوە .

لەو هۆشدارەدا هاتووە: 'لەپێناو سەلامەتی ئێوە، پێشنیار دەکەین کە مەودای لانیکەم 10 میل لە کەشتییە جەنگییەکانی ئەمریکاوە بپارێزن، چونکە هەندێکجار پێویستە بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان وانەیەک فێری یانکییەکان بکەین'".

هەروەها ڕۆژی پێنجشەممە ئێرانییەکان داوایان لە هەموو کەشتییەکانی بەشی باکووری گەرووی هورمز کرد بەرەو دوبەی بڕۆن و هەموویان گوێیان لە ئێران گرت.