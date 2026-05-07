پەکەکە ساڵێک دوای هەڵوەشانەوە بزووتنەوەیەکی نوێ ڕاگەیاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەکەکە ڕایگەیاند کە ئەرکی خۆی جێبەجێ کردووە و ئێستا نۆرەی حکومەتی تورکیایە هەنگاوی یاسایی پێویست بنێت.

پارتی کرێکارانی کوردستان بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی باڵای خۆی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی بە بۆنەی ساڵڕۆژی یەک ساڵەی کۆنگرەی هەڵوەشاندنەوە و پێداچوونەوە بە دوایین پێشهاتەکانی پەیوەست بە پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی سازکرد.

لەم کۆنفرانسەدا ئەنجومەنی سەرکردایەتی پەکەکە پەردەی لەسەر پێکهاتەیەکی نوێ بە ناوی "بەڕێوەبردنی بزووتنەوەی ئاپۆیی" لادا.

پەکەکە لە بەیاننامەکەیدا ڕایگەیاند کە بە تەواوی پابەند بووە بە بانگەوازە مێژووییەکەی عەبدوڵڵا ئۆجالان، ڕێبەری زیندانیکراوی ئەو حیزبە، بۆ دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێی ئاشتی و کۆمەڵگای دیموکراسی.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، ڕێوشوێنی وەک کشانەوەی هێزەکان لە خاکی تورکیا، سووتاندنی چەک و ئازادکردنی بەشێک لە ئەندامانی دەستبەسەرکراوی دەزگای هەواڵگری تورکیا (میت) لە هەنگاوەکانی ئەم بزووتنەوەیە بوون. بەڵام بە وتەی بەرپرسانی بزووتنەوەکە، تا ئێستا دەسەڵاتدارانی ئەنقەرە هیچ هەنگاوێکی پراکتیکیان نەناوە بۆ جێبەجێکردنی ئەو پێشنیارانەی کە لە پەرلەمان خراونەتەڕوو و چوارچێوەی یاسایی پێویستیان بۆ دابین کردووە.

بزووتنەوەی ئاپۆیی جەختی لەوە کردەوە کە بۆ سەرخستنی ئەم گۆڕانکارییە سیاسییە زۆر گرنگە حکومەتی تورکیا عەبدوڵڵا ئۆجالان وەک پارتی فەرمی و سەرۆکی تیمی دانوستانکار بناسێت و مەرجی یاسایی و ئازادی پێویستی بۆ دابین بکات.

ئەگینا بەبێ دیاریکردنی پێگەی سەرکردایەتی و دەرکردنی ئەو یاسایانەی کە پێویستن بۆ دیموکراسی، پرۆسەی ئاشتی ناگاتە ئەنجامێکی کۆتایی و کۆبونەوە پچڕپچڕەکان ناتوانن پرسی دەیان ساڵەی کورد چارەسەر بکەن.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تشرینی یەکەمی ٢٠٢٤ بە دەستپێشخەریی دەوڵەت باخچەلێ، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی تورکیا دەستیپێکرد، کاتێک داوای لە عەبدوڵڵا ئۆجالان کرد بانگەوازێک بۆ هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە دەربکات.

ئۆجەلان لە ٢٧ی شوباتی ٢٠٢٥ پەیامێکی مێژوویی بڵاوکردەوە و داوای کۆتاییهێنان بە ستراتیژی شەڕی چەکداری و هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە کرد.

دوابەدوای ئەم بانگەوازە، پەکەکە بڕیاریدا کۆتایی بە بوونی ڕێکخراوەیی خۆی بهێنێت لە دوازدەهەمین کۆنگرەی خۆیدا کە لە نێوان ٥ بۆ ٧ی ئایاری ٢٠٢٥ بەڕێوەچوو هەڵوەشایەوە.

سەرەڕای ڕاگەیاندنی پەکەکە بۆ دانانی چەک، بەڵام پارت و بزووتنەوە کوردییەکان لەوان پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان (هەدەپە) بەردەوامن لە ڕەخنەگرتن لە جێبەجێکردنی خاوی چاکسازییە یاساییەکان لەلایەن حکومەتی تورکیاوە.

گرنگترین داواکارییەکانی ئەم بزووتنەوەیە بریتین لە کۆتایی هێنان بە دانانی سەرپەرشتیار بۆ شارەوانییەکان و ئازادکردنی زیندانیانی سیاسی و دانانی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ گەڕانەوەی ئەندامانی پارتی بۆ ژیانی مەدەنی.