نەوتهەڵگرێکی ئێرانی گەمارۆی دەریایی ئەمریکای شکاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تانکەرێکی ئێرانی کە یەک ملیۆن و ٩٠٠ هەزار بەرمیل نەوتی هەڵگرتبوو، توانی بە گەمارۆی دەریایی ئەمریکا لە ناوچەکەدا تێپەڕێت و بگاتە ڕۆژهەڵاتی دوور.
ماڵپەڕی تۆڕی ئەلجەزیرە هەروەها دوێنێ بڵاویکردەوە کە شیکارییەک بۆ ئەو زانیاریانەی کە لەلایەن ناوەندەکانی کەشتیوانی دەریاییەوە بڵاوکراونەتەوە دەریدەخەن کە لەوەتەی لە ١٣ی نیسانەوە گەمارۆی دەریایی ئەمریکا بۆ سەر کەشتییە پەیوەندیدارەکان بە بەندەرەکانی ئێران دەستیپێکردووە، لە کۆی گشتی ١٤٥ کەشتی، ٨١ کەشتی بە پێشێلکردنی ئەم گەمارۆیە بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیون.
ئەم ژمارەیە نزیکەی لەسەدا ٥٦ی ئەو کەشتیانە پێکدەهێنێت لە دوای جێبەجێکردنی بڕیارەکەی ئەمریکاوە وەستاون.
شیکاری داتاکانی پلاتفۆرمی هاتوچۆی دەریایی دەریدەخات کە ٥٣ کەشتی بە پێشێلکردنی گەمارۆی ئەمریکا بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیون. ئەم کەشتیانە یان لە بەندەرەکانی ئێرانەوە دەهاتن یان دەچوونە دەرەوە، یان ئاڵای ئێرانیان هەڵدەکرد. لەو ژمارەیەش ١١ کەشتی لە لیستی سزاکانی ئەمریکادا بوون.
Your Comment