بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحەمەد قاڵیباف لە کاردانەوە بە وتەکانی ترامپ کە مۆڵەتی 48 کاتژمیری دابووە ئێران بۆ کردنەوەی گەرووی هورموز ئەگینا ژێرخانەکانی کارەبا دەکاتە ئامانج، نووسی: لە سەرانسەری ناوچەکە ژێرخانەکانی نەوت و وزە دەکەینە ئامانج و نرخی نەوت بۆ ماوەیەکی زۆر بەرز دەبێتەوە.
قاڵیباف: هێزگەی کارەبای ئێران بکرێتە ئامانج ژێرخانی نەوت و وزەی ناوچەکە خاپوور دەکەین
سەرۆکی پەڕڵەمانی ئێران نووسی: دەستبەجێ دوای ئەوەی هێزگەکانی کارەبا لە ئێران بکرێنە ئامانج، ژێرخانەکانی وزە و نەوت لە سەرانسەری ناوچەکە دەبێتە ئامانجی ڕەوا و خاپووریان دەکەین.
