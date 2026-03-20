  ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٩ ١٨:٢٤

پەیامی گرینگی ڕێبەری باڵای ئێران بۆ سەری ساڵی نوێی هەتاوی

پەیامی گرینگی ڕێبەری باڵای ئێران بۆ سەری ساڵی نوێی هەتاوی

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران بە بۆنەی هاتنی سەری ساڵی نوێ هەتاوی پەیامێکی بڵاو کردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران لە پەیامێکدا بە بۆنەی هاتنی جەژنی پیرۆزی ڕەمەزان و هەروەها ساڵی نوێی هەتاوی لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە گەلی ئێران و موسڵمانان کرد.

لە بەشێکی ئەو پەیامەدا ڕێبەری باڵای ئێران ساڵی 1405ی هەتاوی بە ساڵی ئابووری خۆڕاگرانە لە سێبەری یەکگرتوویی نەتەوەیی و ئاسایشی نەتەوەیی ناولێنا.

لە سەرەتای پەیامەکەدا ئایەتوڵڵا خامنەیی ڕایگەیاند: پێویستە بە بۆنەی سەرکەوتنە بەرچاوەکانی شەڕڤانانی ئیسلام پیرۆزبایی لە هەمووان بکەم و هاوخەمی خۆم لەگەڵ بنەماڵە وبەجێماوانی شەهیدان دوو شەڕی سەپێندراو وکوودەتای بەفرانبار و شەهیدانی سنوورەوانی و سەربازانی بێ ناونیشانی ئیمام زەمان ڕابگەینم.

ڕێبەری باڵای ئێران ئاماژەیەکی بە سێ ئەزموونی شەڕی ئەمنی و سەربازی ئێران لە ساڵی 1404 دا.

شەڕی یەکەم شەڕی سەپێندراوی جۆزەردانی ساڵی 1404 بوو کە دوژمنی ئەمریکایی زایۆنی لە نێوان دانوستانەکاندا دژی ئێران ئەنجامی دا و باشترین زانایان و سەرداران و نزیک بە 1000 کەس لە هاووڵاتیانی ئێمەی شەهید کرد.

دوژمن بە هۆی هەڵەی لێکدانەوەیی پێیوابوو کە خەڵک لە یەک دوو ڕۆژدا حکوومەتی ئیسلامی دەڕووخێنن بەڵام خەڵکی هۆشیار و وریا بە گیانفیدایی خۆیان و فیداکارییەکانی شەڕڤانان دوژمن دەستی دایە خۆدەرکردنی لە مەیدانی شەڕ و بە ڕواڵەت خۆی لە هەڵدێر ڕزگار کرد.

شەڕی دووەم کوودەتای بەفرانبار بوو کە ئەمریکا و ئیسڕائیل پێیانوابوو چونکوو گەلی ئێران لە ژێر گوشاری ئابووری سەپێندراوی ئەواندان، فەرمانی ئەوان بەڕێوەدەبەن هەر بۆیە بە کەڵک وەرگرتن لە مزۆرەکانی خۆیان ئاژاوە و فەجێعەیەکی بێ وێنەیان خولقاند و ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتیانی ئازیزمان شەهید بوون و خەساری زۆریش کەوت.

شەڕی سێهەم ئەم شەڕەیە کە ئێستا تێیداین و لە ڕۆژی یەکەمیدا باوکی مێهرەبانی ئۆممەت ڕێبەری مەزنمان شەهید کرا. دواتر ژمارەیەک لە هاووڵاتیان،سەرداران و فەرماندە سەربازییەکان و منداڵان و قوتابیانی میناب و شەڕڤانانی سپا و ئەرتەش و پۆلیس و بەسیج، سەربازانی بێ ناونیشانی ئیمام زەمان و سنوورەڤانان بە حەسرەتەوە ماڵئاواییان لێکردین. دوژمن پێیوبوو کە خەڵک بێ هیوایی و ترسی تێدا دروست دەبێت و گۆڕەپانەکە جێدێڵن و ئەوان زاڵ دەبن بە سەر وڵاتدا و دابەشی دەکەن.

هەروەها سپاسی ئامادەبوونی بەشکۆی خەڵکی ئێرانی کرد لە ڕێپێوانەکان و هاتنیان بۆ سەر شەقامەکان لەم ڕۆژە هەستیارانەدا.

ئایەتوڵڵا خامنەیی سەبارەت بە خەڵک جەختیان کرد: بە زەبرلێدان لە دوژمن حاڵیتان کرد کە تەنیا سەروکاری لەگەڵ مووشەک و درۆن و ئەژدەر و کاروباری سەربازی نییە؛ هێڵی تەماسی ئیران زۆر زیاتر لە زەنیەتی بچووکی ئەو نییە.

ڕێبەری ئێران سەبارەت بە گرینگایەتی پەیوەندی باش لەگەڵ وڵاتانی دروسێ جەختیان کرد کە ئەو پەیوەندییە تۆکمە و بە گرینگ وەسفیان کرد و داواشیان لە ئەفغانستان وپاکستان کرد وەک دوو وڵاتی موسڵمان ڕێگە نەدەن قڵیش کەوێتە نێوان پەیوەندییەکانیان .

لەبارەی هەندێ هێرش بۆ سەر وڵاتی تورکیا و عومان کە پەیوەندی باشیان لەگەڵ ئێران هەیە ئایەتوڵڵا خامنەیی ڕایگەیاند کە ئەمە پیلانی دوژمنە و هێزی چەکداری ئێمە کاری وای نەکردووە.

