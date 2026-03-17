  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٦ ٢٠:١٣

بەرپرسانی باڵای سەربازی ئەمریکا داوای وەستاندنی شەڕ دژی ئێران دەکەن

بەرگری دلێرانەی هێزی چەکداری ئێران لە وڵات لە حاڵێکدا درێژەی هەیە کە بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا داوای وەستاندنی شەڕ دەکەن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئێن بی سی نیووز نووسی: ژمارەیەک لە بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا لە گەڵاڵەی نوێدا بژاردەی وەستاندنی شەڕیان داوەتە دۆناڵد ترامپ.

سەرەڕای ئەوەی ترامپ پلانی هەیە بۆ پاشەکشێ بەڵام خشتەی کاتی وەستاندنی ئەم ئۆپراسیۆنە سەربازیە ناڕوونە و بەستراوە بە گۆڕانکارییە مەیدانیەکانیەوە.

لە ناوخۆی دەوڵەتی ئەمریکا جیاوازی ڕای دوو لایەن هەیە دەستەیەک ڕاوێژکار دەڵێن پاوەجێی ئابووری جیهانی و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت مەترسی لەسەرە و دەستەیەکی دیکە لە بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەڵێن ئەم شەڕە دەرفەتی مێژووییە بۆ لاوازکردنی دزەی حاکمیەتی ئیران لە ناوچەکە.

