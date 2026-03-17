بەرپرسانی باڵای سەربازی ئەمریکا داوای وەستاندنی شەڕ دژی ئێران دەکەن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئێن بی سی نیووز نووسی: ژمارەیەک لە بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا لە گەڵاڵەی نوێدا بژاردەی وەستاندنی شەڕیان داوەتە دۆناڵد ترامپ.
سەرەڕای ئەوەی ترامپ پلانی هەیە بۆ پاشەکشێ بەڵام خشتەی کاتی وەستاندنی ئەم ئۆپراسیۆنە سەربازیە ناڕوونە و بەستراوە بە گۆڕانکارییە مەیدانیەکانیەوە.
لە ناوخۆی دەوڵەتی ئەمریکا جیاوازی ڕای دوو لایەن هەیە دەستەیەک ڕاوێژکار دەڵێن پاوەجێی ئابووری جیهانی و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت مەترسی لەسەرە و دەستەیەکی دیکە لە بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەڵێن ئەم شەڕە دەرفەتی مێژووییە بۆ لاوازکردنی دزەی حاکمیەتی ئیران لە ناوچەکە.
