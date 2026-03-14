سەردار شکارچی: ئەمریکا ئەبێ لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین بار بکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردا ئەبولفەزل شکارچی، وتەبێکی باڵای هێزە چەکدارەکان، لە پەیامێکدا وڵاتانی موسڵمانی ناوچەکەی خستە بەردەنگەوە و وتی: متمانە بە ئێرانی ئیسلامی و خەڵکەکەی بکەن. وەرن با لە دژی کفر، شرک و دووبەرەکێ بە ڕێبەرایەتی ئەمریکا و ئیسرائیل یەک بگرین.
ناوبراو بە جەخت لەسەر متمانە نەکردن بە توانی شووشەیی ئەمریکا زیادی کرد: ئەمریکیەکان کە تەنانەت توانی بەرگری لە سەپاکەی خۆیانیان نییە، ناتوانن ئاسایشی وڵاتانی موسڵمان و ناوچەکە دابین بکەن.
وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکان، لە پەیامێکدا جەختی کرد: ئەمریکا چی دیکە هێزێکی جیهانی نییە و ئەبێ لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین بار بکات.
