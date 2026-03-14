باڵوێزخانەی ئەمریکا لەبەغدا بوردومان کرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەمێک پێش ئێستا زەنگی هۆشداریی لە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی سەوزی بەغدا لێدرا.
هێرشی درۆنی خۆتەقێنەر کرایە سەر باڵوێزخانەی ئەمریکاا و دووکەڵ هەستایەوە . زانیاری زیاتر دواتر بڵاو دەبێتەوە.
باڵوێزخانەی ئەمریکا لەبەغدای پایتەختی عێراق بە درۆنی خۆتەقێنەر بوردومان کرا.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەمێک پێش ئێستا زەنگی هۆشداریی لە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی سەوزی بەغدا لێدرا.
هێرشی درۆنی خۆتەقێنەر کرایە سەر باڵوێزخانەی ئەمریکاا و دووکەڵ هەستایەوە . زانیاری زیاتر دواتر بڵاو دەبێتەوە.
Your Comment