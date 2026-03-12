بەندەرەکانی عێراق داخران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرحان ئەلفەرتووسی، بەڕێوەبەری گشتی شەریکەی بەندەرەکانی عێراق ڕایگەیاند: دوو نەوت هەڵگر کراونەتە ئامانج و بۆیە چالاکی بەندەرە نەوتییەکانی عێراق بە تەواوەتی ڕاگیراوە.
25 پێرسۆنێلی ئەو نەوت هەڵگرانە ڕزگار کراون.
بە پەرەسەندنی تەنگژەکان و کرانە ئامانجی نەوتهەڵگرەکان لە ئاوەکانی عێراق، بەندەرەکانی ئەم وڵاتە داخران.
