  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢١ ١١:٢٠

بەندەرەکانی عێراق داخران

بە پەرەسەندنی تەنگژەکان و کرانە ئامانجی نەوتهەڵگرەکان لە ئاوەکانی عێراق، بەندەرەکانی ئەم وڵاتە داخران.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرحان ئەلفەرتووسی، بەڕێوەبەری گشتی شەریکەی بەندەرەکانی عێراق ڕایگەیاند: دوو نەوت هەڵگر کراونەتە ئامانج و بۆیە چالاکی بەندەرە نەوتییەکانی عێراق بە تەواوەتی ڕاگیراوە.

25 پێرسۆنێلی ئەو نەوت هەڵگرانە ڕزگار کراون.

