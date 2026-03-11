ئەورووپیەکان دژی هێرشی سربازی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێرانن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە عەرەبی 21، ڕای گشتی ئەورووپیەکان لە وڵاتانی جیاواز، دژایەتی خۆیان لەگەڵ ڕاگەیاندنی شەڕ و هێرشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران ڕادەگەیێنن.
پاڵپشتی خەڵکی ئیسپانیا لە حکومەت بۆ دژایەتی لەگەڵ شەڕ ڕاپرسیەک لە ئیسپانیا کە بۆ ڕۆژنامەی ئێل پائیس و ڕادیۆ کدنا سێر ئەنجام دراوە، نیشانی دەدات کە نزیک بە 68 لەسەدی خەڵکی ئەو وڵاتە دژی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێرانن.
دژایەتی ئیتالیەکان لەگەڵ هێرشی سەربازی لە ئیتالیاش بەرایی ڕاپرسیەک کە لەلایەن کۆمپاینیای نیشانی دەدات کە 56 لەسەدی بەشداریبووان دژی هێرشی سەربازی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێرانن. YouTrend جێگیر لە ڕۆما
ئەڵمانیەکان متمانەیان بە ئەمریکا نییە
لە ئەڵمانیاش ڕاپرسیەکی نوێ لەلایەن ڕێکخراوی بڵاو بووەوە کە نیشانی دەدات کە 58 لەسەدی بەشداربووان پێیان وایە کە شەڕێک کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە دژی ئێران ڕێکیان خستووە، پاساوێکی نییە.
