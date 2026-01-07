ڕاپۆرتێک لە دۆخی ئەوڕۆکەی بازاڕی کرمان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە سەرەتای گردبوونەوەی ئەوڕۆی کاسبکاران و بازاڕییانی شاری کرمان لە کاردانەوە بە هەندێک کێشەی ئابووری، دۆخەکە ئارام و ئاشتی‌خوازانە بەڕێوە چوو؛ بەڵام هەبوون کەسانێک کە ئامانجی تر هەوڵی بەچەواشەبردنی داواکاری و بشێوییان دەدا.

هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، لەسای هوشیاریی بازاڕیان و هەنگاوی خێرای هێزەکانی ئینتزامی، پیلانی ئاژاوەچیان هەڵوەشاوە و پاش دەستگیریی تاقمێک لە لیدێرە ئاژاوەخوازەکان، دۆخەکە خێرا کۆنتڕۆڵ و ئیدارە کرا.

شایانی باسە کە لە کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیی کاسبکارانی کرمان، زۆربەی ئامادەبووان خوازیاری پەیجۆریی داواکارییەکانیان لە ڕێگەگەلی یاسایی بوون و جەختیان لە مۆڵەت‌نەدان بە کەڵک‌ئاوەژووخوازان لە کەشی پیشەیی کرد.