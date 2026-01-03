هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ڤێنزۆئێلا؛ تەقینەوەی بەهێز+ ڤیدیۆ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەو سەرچاوانە باسیان لەوە کردووە کە دەنگی فڕۆکە جەنگییەکان لە ئاسمانی ڤەنزوێلادا دەسووڕێنەوە.

لە بەرامبەر هێرشەکەدا، گوستاڤۆ پێترۆ، سەرۆکی کۆڵۆمبیا ڕایگەیاند: "کاراکاس بووەتە ئامانجی هێرشێکی مووشەکی. پێویستە جیهان بزانێت کە ڤەنزوێلا هێرشی کراوەتە سەر. پێویستە ڕێکخراوی دەوڵەتانی ئەمریکا (OAS) و نەتەوە یەکگرتووەکان دەستبەجێ کۆببنەوە".

کاردانەوەی مادۆرۆ

نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا ڕایگەیاند: کاراکاسیش لەژێر تەقەی مووشەکیدایە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڤێنزۆئێلا زیادی کرد: هەر هەوڵێک بۆ گۆڕینی دەسەڵات لە وڵاتەکەماندا شکست دەهێنێت، هەروەک چۆن هەوڵەکانی پێشوو شکستیان هێناوە.

وتیشی: ئەمەریکا لە پشت هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر ناوچەکانی نیشتەجێبوون و ژێرخانەکانە، ئەو هێرشانە ناوەندە مەدەنی و سەربازییەکان و ناوەندی کاراکاسیان کردۆتە ئامانج.

مادرۆ فەرمانێکی دەرکرد

ڕاگەیاندنی دەوڵەتی بەرگری چەکداری و جێگیرکردنی هێزی بەرگری لە ڤەنزوێلا

سەرۆکی ڤەنزوێلا فەرمانێکی دەرکرد کە باری نائاسایی ڕاگەیاند و فەرمانی بەرگری چەکداری و چالاککردنی پلانەکانی بەرگری و جێگیرکردنی دەستبەجێ سەرجەم هێزەکانی بەرگری جەماوەری لە سەرتاسەری وڵاتدا.