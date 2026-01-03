  1. جیهان
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١٣ ١٠:٠٣

هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ڤێنزۆئێلا؛ تەقینەوەی بەهێز+ ڤیدیۆ

هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ڤێنزۆئێلا؛ تەقینەوەی بەهێز+ ڤیدیۆ

سەرچاوەکانی هەواڵ بڵاویان کردەوە کە دەنگی تەقینەوە بیستراوە و دووکەڵ لە کاراکاسی پایتەختی ڤەنزوێلاوە بەرز دەبێتەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەو سەرچاوانە باسیان لەوە کردووە کە دەنگی فڕۆکە جەنگییەکان لە ئاسمانی ڤەنزوێلادا دەسووڕێنەوە.

لە بەرامبەر هێرشەکەدا، گوستاڤۆ پێترۆ، سەرۆکی کۆڵۆمبیا ڕایگەیاند: "کاراکاس بووەتە ئامانجی هێرشێکی مووشەکی. پێویستە جیهان بزانێت کە ڤەنزوێلا هێرشی کراوەتە سەر. پێویستە ڕێکخراوی دەوڵەتانی ئەمریکا (OAS) و نەتەوە یەکگرتووەکان دەستبەجێ کۆببنەوە".

کاردانەوەی مادۆرۆ

نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا ڕایگەیاند: کاراکاسیش لەژێر تەقەی مووشەکیدایە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڤێنزۆئێلا زیادی کرد: هەر هەوڵێک بۆ گۆڕینی دەسەڵات لە وڵاتەکەماندا شکست دەهێنێت، هەروەک چۆن هەوڵەکانی پێشوو شکستیان هێناوە.

وتیشی: ئەمەریکا لە پشت هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر ناوچەکانی نیشتەجێبوون و ژێرخانەکانە، ئەو هێرشانە ناوەندە مەدەنی و سەربازییەکان و ناوەندی کاراکاسیان کردۆتە ئامانج.

مادرۆ فەرمانێکی دەرکرد

ڕاگەیاندنی دەوڵەتی بەرگری چەکداری و جێگیرکردنی هێزی بەرگری لە ڤەنزوێلا

سەرۆکی ڤەنزوێلا فەرمانێکی دەرکرد کە باری نائاسایی ڕاگەیاند و فەرمانی بەرگری چەکداری و چالاککردنی پلانەکانی بەرگری و جێگیرکردنی دەستبەجێ سەرجەم هێزەکانی بەرگری جەماوەری لە سەرتاسەری وڵاتدا.

News ID 58119

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت