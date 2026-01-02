وشیاری پۆلیس و خەڵک بۆ کۆنترۆڵی خۆپیشاندانەکان؛ ئاژاوەگێڕان لە بۆسەدان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕەوتی ناڕەزایەتیەکانی ئەم دواییە، سەرەڕای ناڕەزایەتی گشتی لە گرانی و ناسەقامگیری ئابووری، بەشداری خەڵک لە سەرشەقامەکان لە چاو خولەکانی پێشوو کەمڕەنگ بووەتەوە. ئەمە لە حاڵێکدایە کە مافی نارەزایەتی دەربڕین، مافی سروشتی خەڵکی ئێرانە هەر وەک هەموو وڵاتانی جیهان ئەو ناڕەزایاتیانە هەیە.
بەم حاڵەوە، جیاوازی سەرەکی ئێران لەگەڵ زۆربەی وڵاتەکان، بوونی لایەنی ئۆپۆزیسیۆنی تیرۆریستیە کە لەلایەن دەوڵەتگەلێک وەکوو ئەمریکا و ئیسرائیلەوە پشتیوانی دەکرێن.
گرووپە تیرۆریستەکان لە ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا، بەردەوام و مونافقین و پاشایی خوازەکان کە ئاشکرایە خوازیاری پێکهێنانی ناوەکی ئەتۆمی چەکدار بۆ نائەمن کردنی وڵاتن، لە کردەوەدا هەوڵ دەدەن هەتا دەنگی ناڕەزایەتیە ئاشتیخوازانەکانی خەڵک بخەنە ژێر کاریگەری ئامانجەکانی خۆیانەوە.
بەختەوەرانە جەماوەری خەڵکی ئێران بە زیرەکی و تێگەییشتن لە دۆخەکە، وێڕای دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانی خۆیان، خۆیان دەبوێرن لە هاوڕێی کردنی ئەو لایەنانە. ئەوە نیشاندەری پێگەییشتنی کۆمەڵایەتی و زانیاری خەڵک لە پیلانەکانی دوژمنە.
خاڵی جێگای سەرەنجی دیکە، بەرەوڕوو بوونەوەی لێزانانەی هێزی ئینتزامی لە بەڕێوەبەرایەتی خۆپیشاندانەکانە. پۆلیس لە ئەو خولەدا بە شێوەیەکی بەرچاو بە کۆنترۆڵ و هێمنیەوە، خۆیان بواردووە لە تێکهەڵچوونی نازەروور و ئیزن نادات کەشەکە بەرەو ئاڵۆزی بڕوات.
سەرەڕای ئەوە، لە هەندێک ناوچە، هەوڵی بە ئەنقەستی ئاژاوەگێڕانی چەکدار لەوانە نزیک بوونەوە بە ناوەندە هەستیارەکان وەکوو بنکەکانی پۆلیس، لەوانەیە ببێتە هۆی بەرەوڕوو بوونەوەی یەکلایی هێزە ئەمنیەکان. بەڵگەکان نیشانی دەدات هەندێک لە ڕێبەرە دەستگیر کراوەکان، بەتواوەتی پەروەردە کراون و مۆبایلیان پێ نەبووە بۆ هەڵاتن لە ناسینەوە.
ئەوان شێوەکانی هاندانی خەڵک و بەلاڕێ بردنی خۆپیشاندانە ئاشتیخوازانەکانیان ڕاهێنان کردووە و تەنانەت لە نێوانیاندا بوونی ژنان وەکوو لیدەر بەرچاو بووە. هەروەها پلانی ئاژاوەگێڕان بە شێوەیەکە کە کۆبوونەوەکان تا درەنگانی شەو درێژە دەدەن لە حاڵێکدا کە دیارە ئەو کاتژمێرە دیکە هی خۆپیشاندانی مەدەن نییە و ئامانجی بەس دروست کردنی ئاژاوە و نائەمنیە.
بە پێی هەواڵە بڵاو کراوەکان، ژمارەیەک لە بەرپرسانی ئاژاوە کە لەم دواییەدا دەستگیر کراون، بە شێوەی ڕێکخراو پەروەردە کراون و ڕاسپێردراون هەتا بە هەوڵی هاندەرانە کاردانەوەی توندی پۆلیس هەڵبخڕنن و کەشی کۆمەڵگا ئاڵۆز بکەن.
وادیارە ڕوانگەی حیرفەیی پۆلیس و وشیاری خەڵک، دوو هۆکاری سەرەکی لە پووچەڵ کردنەوەی سیناریۆ توندئاژۆیانەکان و پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی لە ئەو خولە بووە.
