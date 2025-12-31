عێراقچی: ئێران لە وەڵامدانەوە بە هەر جۆرە هێرشێک دوودڵ نابێت

بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە نامەیەکدا بۆ وەزیرانی دەرەوەی چەند وڵات، هەڕەشەکانی ئەم دواییەی سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە ئێرانی پێشێل کرانی ئاشكرای مافی نێودەوڵەتی و چاڕنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان وەسف کرد و داوای ئیدانە کردنی ئاشكرا و یەکلایی ئەو لێدوانە هاندەرانەی کرد.



ناوبراو لە ئەو نامەیەدا بە ئاماژە بە لێدوانەکانی دۆناڵد ترامپ وتی: هەڕەشە بۆ بەکارهێنانی زۆرەملێ لە ئێران، پێشێل کرانی ئاشكرای جاڕنامەی نەتەوەیەکگرتووەکانە کە هەر جۆرە هەڕەشە یان پشت بەستن بە زۆر لە دژی یەکپارچەیی خاک و سەروەری نەتەوەیی وڵاتەکان قەدەغە دەکات.



وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژە بە هێرشی هاوبەشی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ سەر ئێران جەختی کرد کە هەڕەشەکانی ئەم دواییەی نیشاندەری دڵپیسی ئاشكرای ئەمریکا لە درێژەی بەردەوام بوونی رەوتێکی نایاسایی و هیرشبەرانەیە کە لێکەوتەکانی لە ئەستۆی ئەمریکا دەبێت.



عێراقچی هەروەها سەبارەت بە بێدەنگ بوون هەمبەر ئەو هەڕەشەگەلە هۆشداریی دا و ڕایگەیاند کە ئەو بێدەنگیە دەبێتە هۆی بوێری زیاتری ئەوان بۆ هەڕەشە لەسەر ئاشتی و ئاسایشی جیهانی.









