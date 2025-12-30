ئێران بەهێزتر لە پێش شەڕی 12 ڕۆژەیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار سەرتیپ پاسدار ئیسماعیل ئەحمەدی موقەدەم، سەرۆکی زانکۆی باڵای بەرگری نەتەوەیی لە کۆبوونەوەی لێزانی شی کردنەوەی گێڕانەوە و وەڵامدانەوە بە ناڕوونییەکانی شەڕی 12 ڕۆژەی ئێران و ئیسرائیل بە بۆنەی شەشەمین ساڵڕۆژی شەهید بوونی سەردار سولەیمانی بە ئاماژە بە ساڵڕۆژی شەهید بوونی حاج قاسم سولەیمانی وتی: یادی حاج قاسم بەرز ڕادەگرین کە فەرماندەی بەرەیەک لە ڕەوتی بەرەنگار بوونەوەی سوڵتەی ڕۆژاوا لە ناوچەکە بوو. حاج قاسم ئۆپراسیۆنەکەی ئەوانی بەرەوڕووی شکست کردەوە.



سەرۆکی زانکۆی باڵای بەرگری نەتەوەیی سەبارەت بە شەڕی 12 ڕۆژە وتی: ئەوان بیریان دەکردەوە هێرش بۆ سەر ئێران دەبێتە هۆی ڕووخانی دەسەڵات بەڵام بووە هۆی یەکگرتوویی لە ئێران و ئێران توانی بگاتە قۆناغی پێش هێرشەکە، تەنانەت بەهێزتریش بووەتەوە.

