ئێران یەکێک لە 12 هێرشی گەوەری سایبری جیهانی شکست دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بێهزاد ئەکبەری کارگێڕی کۆمپانیای پێوەندی ژیرخانەکان، لە پۆستێکدا لە تۆرە کۆمەڵایەتیەکان هێناویە:
شەوی رابردوو سیستەمی ژێرخانی گەورەترین هێرشیDDOS لە ساڵانی دوایی لە باری ژمارەی پاکێج لە چرکەی بۆ سەر یەکێک لە ئۆپێراتۆرەکانی وڵات ناسینەوە و شکستی دا.
ئەو هێرشە زیاتر لە 720 ملیۆن پاکێج لە چرکە بوو کە 502 pps ی لەگەڵ سیستەمی خودی ژێرخانەکان و پاشماوەکەشی لە دەرەوەی وڵات بەرەنگاری بووەوە.
ئەو هێرشە کە لە 125000 سەرچاوەی دابەش کراو لە سەرتاسەری جیهان ئەنجام درا، یەکێک لە 12 هیرشی گەورەی جیهان لە باری ژمارەی پاکێجەوە لە چرکەدا بوو.
کارگێڕی کۆمپانیای پێوەندی ژیرخانەکان وتی: شەوی رابردوو سیستەمی ژێرخانی گەورەترین هێرشیDDOS لە ساڵەکانی دوایی لە باری ژمارەی پاکێج لە چرکەی بۆ سەر ئۆپێراتۆرێکی ئێرانی ناسیەوە و بەرەوڕوو بووەوە.
