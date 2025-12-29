توانای سەربازی و مووشەکی ئێران بەرز بووەتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەسیرە، محەمەد هەزیمە شرۆڤەکاری لوبنانی جەختی کرد کە گۆڕانکاریەکانی ئەم دواییە بە شێوەی ئاشکرا نیشانی دا کە کۆماری ئیسلامی ئێران بووەتە هێزێکی ستراتیژیک لە ناوچەکە و جیهان. شەڕەکانی ئەم دواییە کە بە ئامانجی خۆڕادەست کردنی ئێران یان لاواز کردنەوەی ئەو وڵاتە ڕێکخرابوون، شکستیان هێنا.
ناوبراو زیادی کرد: ئیسرائیل ئەمڕۆ ڕژێمێکی لاواز دێتە ئەژمار کە بۆ پاراستنی بوونی خۆی و ئاسایش لە بەرانبەر توانی ئێران پەلەقاژە دەکات. ئێران توانی مووشەکی و سەربازی خۆیی بووژاندووەتەوە. پیشەی سەربازی و مووشەکی بالستیکی ئەو وڵاتە بەرز بووەتەوە و بەتایبەتی ئەو مووشەکانەی کە دەتوانێت دزە بکاتە نێو پەناگە ژێر زەویەکانەوە.
هەزیمە وتیشی: ئێران دەتوانێت مووشەکەکانی خۆی لە چەند شوێنی جیاوازەوە بهاوێژێت و ئەو بابەتە ئیسرائیل دەخاتە مەترسیەوە. پێگەی نێودەوڵەتی و ستراتیژی بەرگری ئێران تۆکمە بووەتەوە و شەڕی ئەم دواییە لە دژی ئەو وڵاتەش ئاستی توانی ژێئۆپۆلیتیکی ئەو وڵاتە و کاریگەری لەسەر ئاسایشی ناوچەکەی نیشان دا. هەر جۆرە پێکدادانێکی داهاتوو لەگەڵ ئێران بۆ لایەنی هێرشبەر تێچووی زۆری بەدواوە دەبێت.
شرۆڤەکارێکی لوبنانی بە ئاماژە بە بەرز کرردنەوەی توانی پیشەی سەربازی و مووشەکی ئێران جەختی کرد کە پێکدادان لەگەڵ ئەو وڵاتە بۆ هێرشبەران تێچووی هەیە.
