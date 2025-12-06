شکستی ئەمریکا لە گرووپگەلی بەرخۆدانی عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ڕووداو، تەمی برۆس وتەبێژی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، ددانی بە شکست‌هێنان لە بەرامبەر بەرخۆدانی عێراقدا هێنا و دەوڵەتی عێراقی بۆ نافەرمانی لە کۆشکی سپی و خۆبواردنی لە زەوتی داراییەکانی حزبوڵڵای لوبنان و ئەنساروڵڵای یەمەن لۆمە کرد.

برۆس بە ئاماژە بە چاوەروانیی ئەمریکا لە بەغدا بۆ ئەنجامدانی هەنگاوی کردەکی هەمبەر بە گرووپگەلی بەرخۆدان، لە درێژەی گوشارەکانی واشنتۆن بۆ سەر عێراق لە پێناو کۆنتڕۆڵی ئەو گرووپانە وەک مەترسییەک بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا، هەواڵی دا.