ئێران درۆنێک بۆ پیتاندنی هەورەکان چێ دەکات



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جەوادیان زادە سەرۆکی ڕێکخراوی گەشە و بەهرەمەندی تەکنۆلۆژیای نوێی ئاوە جەویەکان لە پەراوێزی بیست و یەکەمین پێشانگای نێودەوڵەتی پیشەی ئاوی ئێران لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی ڕایگەیاند: ئێران یەکێک لە وڵاتانی گونجاوە بۆ پیتاندنی هەورەکان و لێکدانەوەکان نیشانی دەدات کە لە ئێران دەتوانین بە پیتاندنی هەورەکان لە سیستەمی گونجاودا، 15 بۆ 20 لەسەد بە بارینەکان زیاد بکەین.

ناوبراو زیادی کرد: ئێمە لە داهاتوویەکی نزیکدا هیوادارین بتوانین لەگەڵ بڕیاردەرانی وڵات، پرسی پیتاندنی هەورەکان گەشە بدەین.



جەوادیان زادە وتیشی: بەکارهێنانی درۆن بۆ پیتاندنی هەورەکان لە جیهان یەکێک لە شێوە نوێیەکانە و لە ئێرانیش، بەرهەمهێنانی درۆنی تایبەتی پیتاندنی هەورەکان دەستی پێکردووە.

