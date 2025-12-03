هەسەدە ئاشکرای کرد: چی رێککەوتنی کورد و دیمەشقی پەکخستووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاوێتە بوونی هێزەکانی هەسەدە لە پێکهاتەی حکومی دیمەشق هێشتا کێشەی جیدی لە بەردەمە. بەرپرسێکی باڵای ئەنجومنی دیمۆکراتیکی سووریا ڕۆژی سێشەممە ڕایگەیاند کە نایەکسانی دەسەڵات، پێشینەی نەرێنی لایەنەکان و گوشاری ئەکتەرە ناوچەییەکان ڕەواتی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی ئاوێتە بوونی تووشی کێشە کردووە.



باقر حەمزە، ئەندامی کومیتەی پێوەندیە دەرەکیەکانی بەشی ئیداری هەسەدە شی کردەوە کە پێوەندی هەسەدە و حکەمتی دیمەشق بەهۆی نایەکسانی دەسەڵات و هەستیاریە مێژوویەکانی نێوان پێشینەی نوسرە و یەپەگە لە سەرەتاوە نابەرانبەر بووە. بە وتەی ناوبراو بوونی نووسینگەی هەسەدە لە دیمەشق لە حاڵێکدا کە ناوەندە حکومیەکان لە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی هەسەدە بوونی نییە، پێچراویەکانی زیاد دەکاتەوە.



حەمزە جەختی کرد کە ڕکابەری ئەکتەرە دەرەکیەکانیش ئەو رەوتەی خستووەتە ژێر کاریگەریەوە. بە وتەی ناوبراو، عەرەبستانی سعوودی وەکوو پاڵپشتی سەرەکی حکومەتی نوێی دیمەشق لە بەرانبەر دزەی ڕوو لە زیاد بووی تورکیا خۆڕاگری دەکات و هەر جۆرە نزیکیەکی هەسەدە بە ئەنقەرە دەتوانێت ببێتە هۆی درزی نێوان هێزە عەرەبەکانی ئەو پێکهاتە. ناوبراو هۆشداریی دا: پشت بەستن بە هێزی عەرەبستان مەترسی کاردانەوەی تورکیای بەدواوەیە و نزیکی بە تورکیاش دەتوانیت ببێتە هۆی دوور کەوتنەوەی عەرەبەکان لە ناوخۆی هەسەدە.



