پەکەکە: چی دیکە هیچ هەنگاوێک بۆ ئاشتی نانین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئامهد مهلازگرد به ئاژانسی فرانس پرێسی ڕاگهیاند، "ههمو ههنگاوهكانی دهستپێشخهرییهكهی عهبدوڵا ئۆجهلانمان جێبهجێكرد، هیچ رێوشوێنێكی دیكه ناگرینهبهر و لهئێستاشدا چاوهڕوانی توركیا دهكهین و دهبێت ئهوان ههنگاو بنێن".
وتیشی، "دو داواكاری سهرهكیمان ههیه، یهكهمیان ئازادكردنی ئۆجهلان كه له ساڵی 1999هوه له دورگهی ئیمڕاڵی زیندانیكراوه، دوهمیش دانپێدانانی دهستووری و فهرمیه به گهلی كورد له توركیا".
"نێوهندگیری ئاشتی" نێوان پهكهكه و (پهكهكه) داوا له پهرلهمانی توركیا دهكات یاسا لهسهر پرسی كورد دهربكات.
ئهمهش دوای ئهوه هات، ههفتهی ڕابردو نوسینگهی سهرۆكی پهرلهمانی توركیا بڵاویكردهوه، شاندێكی كۆمسیۆنی پهرلهمانی توركیا كه پهیوهندیداره به چهكداماڵینی پهكهكه بۆ یهكهمجار سهردانی ئیمڕاڵیان كرد و لهگهڵ عهبدوڵا ئۆجهلان كۆبونهوه.
لە كۆتاییەكانی ساڵی ڕابردو بە دەسپێشخەری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆكی مەهەپە لەناو پەرلەمانی توركیاوە، پڕۆسەیەكی نوێی ئاشتی لەو وڵاتە دەستپێكرد و دوای زنجیرەیەك كۆبونەوە، عەبدوڵا ئۆجەلانی ڕێبەری پەكەكە، لە 27ـی (شوبات/2)ـی ئەمساڵ داوای هەڵوەشاندنەوەی ئەو حزبە و دیموكراتی بۆ توركیای كرد.
Your Comment