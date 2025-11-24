لاریجانی: ڕێگایەک جگە لە بەرەنگار بوونەوەی ڕژێمی ساختەی زایۆنی نەماوەتەوە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی بە بڵاو کردنەوەی پەیامێک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: لە شەوی شەهادەتی فاتیمەی زەهرا (د.خ) یەکێک لە لایەنگرانی ڕاستەقینەی خاتوونی هەر دوو عالەم ، برای گیانفیدامان هەیسەم عەلی تەباتەبایی لە فەرماندە باڵاکانی حزبوڵڵا، لەگەڵ چەند دۆستی بەدەستی جەنایەتکاری ئیسرائیل شەهید بوون.



ناوبراو زیادی کرد: ئەوان گەییشتنە ئارەزووی خۆیان، بەڵام نتانیاهۆ ئەوەندە درێژە دەداتە سەربزێویەکانی هە هەمووان تێدەگەن کە ڕێگایەک جگە لە بەرەنگار بوونەوەی ئەو ڕژێمە ساختە نەماوەتەوە.

لاریجانی درێژەی دا: ئەو داخە لە ڕێبەری پایەبەرزی حزبوڵڵا و ئەندامانی گیانیفیدای سەرەخۆشی دەکەم.



