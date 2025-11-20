  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٩ ٢٠:٠١

دوو پاسداری سوپای قودس لەکاتی مەشقی سەربازیدا شەهید بوون

پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی قودسی سوپای پاسداران بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک لە شەهیدبوونی دوو پاسدار لە کاتی مەشقی سەربازیدان بە پاسدارە گەنجەکانی پادگانێکی ڕاهێنەریی پارێزگای تاران هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی قودسی سوپای پاسداران بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک لە شەهیدبوونی عەبدولحسێن چراغی و حسێن شەریعەتی دوو پاسدار لە کاتی مەشقی سەربازیدان و فێرکردنی شێوەکانی کارکردن بە چەک بە پاسدارە گەنجەکانی پادگانێکی ڕاهێنەریی پارێزگای تاران هەواڵی دا.

بە گوێرەی ئەو ڕاگەیێندراوە، ڕیوڕەسمی بەڕێ‌کردنی تەرمی ئەو دوو شەهید، کاتژمێر 10ی بەیانی (هەینی 30ی خەزەڵوەر) لە بەردەم مزگەوتی ئیمام حسێن(دخ)ی شەەهریار بەرەو گوڵزاری شەهیدانی ئەمیرییە و ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنیان، ئێوارەی هەمان ڕۆژ لە مزگەوتی زێنەبییەی ئەمیرییە بەڕێوە دەچێت.

