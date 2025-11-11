  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٠ ١٧:٣٤

وەزارەتی دەرەوەی ئێران: ئاسایشی نیشتمانی هێڵی سوورە و سازشی لەسەر ناکەین

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: ئێران لە پرسە هاوپەیوەندەکان بە ئاسایشی نیشتمانی و هێڵە سوورەکانی ناکشێتەوە.

بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەعید خەتیب‌زادە جێگری وەزیری دەرەوە و سەرۆکی ناوەندی توێژینەوەی سیاسی و نێودەوڵەتی ئێران لە وتاردانی لە دوازدەهەمین کۆبوونەوەی ستراتژیکی ئبووزەبی، بە ئاماژە بە دوورنوێنی دانوستانە ناڤۆکییەکانی تاران و واشنتۆن و هەڵمەتی ئەمریکا لە تێکدانی دانوستان، جەختی کرد: ئەمریکا بە هەڵمەتی دەستدرێژکارانەی دژی ئێران و هەنگاوە دواترەکانی، کارێکی کرد کە هەر جۆرە دانوستانێک نامومکین بکات.

ناوبراو بە ئاوڕدانەوە لە هەنگاوەکانی واشنتۆن لە دژی ئێران، بوونی گەر جۆرە دانوستانێک لە ئێستادا ڕەت کردەوە و وتی: بوونی هەر جۆرە دانوستانێک لە داهاتوودا تەنیا لە چوارچێوەی فەرمانی ڕێبەری ئێران و پاش دەستهەڵگرتنی ئەمریکا لە وەهمەکانیەتی.

خەتیب‌زادە جەختیشی کرد: ئێران لە پرسە هاوپەیوەندەکان بە ئاسایشی نیشتمانی و هێڵە سوورەکانی خۆی ناکشێتەوە.

