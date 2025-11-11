تورکیا: ڕەوتی چەکدانانی پەکەکە دەبێ لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەنقەرە بێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ڕۆژنامەی دەیلی سەباح، عومەر چلیک، جێگر و وتەبێژی سەرۆکی پارتی داد و گەشە(AKP)،لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بەڕێوەبەری حزبەکەی کە بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا و سەرۆکی ئاکپارتی لە بینای ناوەندیی حزب لە ئەنقەرە بەڕێوە چوو. ڕایگەیاند کە ئەرتەشی تورکیا و ڕێکخراوی هەواڵگری نیشتمانی(میت)ی ئەو وڵاتە بۆ دڵنیابوون لە ڕاستگۆیانەبوونی ڕەوتی چەکدانانی پەکەکە و لێکدانەوەی هێماکانی هەڵوەشانەوەی یەکجاریی ئەو ڕێکخراوە، لە نزیکەوە پەیجوور و چاودێریی ڕەوتی چەکدانان دەبن.
ناوبروا بە ئاماژە بەوەی کە ڕەوتی چەکدانانی پەکەکە لە عێراق و سووریادا جیاواز بێت، وتیشی: بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم و گەیشتن بە ئامانجی تورکیای بێ تیرۆریزم، هێشتا لە سەرووی یەکەمایەتییەکانی دەوڵەتە و هەر بۆیە پێویستە هێزە بەجێ ماوەکانی پەکەکە لە ناوخۆی تورکیا بکشێنەو.
چلیک ئاماژەی بەوەش دا کە ئاکپارتی لەپێناو سەقامگیرکردنی ئاسایشی ناوخۆیی و داکۆکی لە ڕەوتی "تورکیای بێ تیرۆریزم" و ڕەخساندنی بەستێنی سیاسی بۆ ئاشتی سەقامگیر لە ناوخۆ و دەرەوەی سنوورەکانی تورکیا، میکانیزمێکی ناوخۆیی تایبەتی بۆ پەیجووری و هەڵسەنگاندنی سیاسی و ستراتژیکی ڕەوتی چەکدانانی پێکهێناوە و ئەو کۆمیتەیە بە شێوەی حەوتەیی کۆدەبنەوە، تا گۆڕانکارییە مەیدانییەکان هەڵسەنگێنن.
