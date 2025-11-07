لە بەردەم ئێران چۆک دادەدەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمڕۆ لە گۆڕەپانی ئینقلاب، ڕێوڕەسمی کۆتایی هەڵمەتی "ئێوە لە بەردەم ئێراندا چۆک دا دەدەن" و پەردەلادان لەسەر پەیکەری "شاپووری دووەم" و شکستی ڤالێریەن بەڕێوەچوو.

پەردەلادان لەسەر پەیکەری "شاپور دووەم" و شکستی ڤالێریەن لە چەند لە تاران بەڕێوەچوو.

چەند خولەکێک لەمەوپێش لە پەراوێزی ڕێوڕەسمی کۆتایی هەڵمەتی "لەبەردەم ئێراندا جارێکی تر چۆک دا دەدەن"، پەیکەری "شاپووری دووەم" و شکستی ڤالێریان لە گۆڕەپانی ئینقلابی ئیسلامی پەردەی لەسەر لادرا.

ئەم پەیکەرە نیشانەیەکە بۆ ئەوە کە هەر کەس بیەوێت دەستدرێژی بکاتە سەر ئێران لە کۆتاییدا ناچار دەبێت چۆک لە بەردەم ئێراندا دابدات.