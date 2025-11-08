  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٧ ٠٧:٠٣

ڕۆمانێک لەبارەی ڕەنجی کۆڵبەری بڵاو بۆوە

ڕۆمانی "برینی بەفر" لە نووسینی تەیموور ڕەحمانی، ئابووریناس و مامۆستای زانکۆی کامیارانی، وەک گێڕانەوەیەک لە ڕەنج و ژانی کۆڵبەری لە کوردستان، لە لایەن بڵاوگەی دنیای ئیقتساد لە تاران چاپ و بڵاو کرایەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆمانی "برینی بەفر"(زخم برف) وەک گێڕانەوەیەک لە ژان و ڕەنجی خەڵکی کوردستان بە تایبەت لەبارەی کۆڵبەران بە قەڵەمی دوکتۆر تەیموور ڕەحمانی، ئابووریناس و مامۆستای زانکۆی کامیارانی، لە دووتوێی 147 لاپەڕە و لە قەوارەی پاڵتۆیی چاپ و بڵاو کرایەوە.

نووسەر لەم ڕۆمانەدا ڕەنج و نەهامەتیی ژیانی خەڵکی کورد لە زمانی سەربازێکی یەزدی دەگێڕێتەوە کە بۆ خزمەت لە کوردستان بووە و لە کاتی تەواوبوونی سەربازی و گەڕانەوەی بەرەو یەزد یادەوەرییەکانی لەو ناوچەیە بەسەر دەکاتەوە و لە بەر خۆوە دەڵێ: بەفریش برینی هەیە؛ برینێک کە لە سەرمای زەخت و پەیوەندیی درێژخایەنی پێست لەگەڵ سەرما یان جەخستەی ساردەوە وەدی دێت...

