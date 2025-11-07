وەزارەتی دەرەوەی ئێران هاتە دەنگ؛ گەمارۆکانی ئەمریکا، تاوانی دژە مرۆڤیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی دوای بەشداریی ڕێوڕەسمی ڕوونوێنی لە بەڵگەفیلمی "فڕینی پەپوولەکان" (لەبارەی ژیانی دوو بلیمەتی تووشبووی نەخۆشیی پەپوولەیی)، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا نووسی: لە ستەمگەرانە و دژە مرۆیی بوونی گەمارۆکانی ئەمریکا دژی ئێران، هەر ئەوەندە بەسە کە نەخۆشانی پەپوولەیی –وەک زۆربەی نەخۆشانی سەخت و چارەسەرنەبوو- بەردەوام لە سەرەوەی لیستی ئامانجی گەمارۆکانن.

ڕاشیگەیاند: پێشگری لە هەناردەی پانسمان و بانداژی تایبەتیی نەخۆشانی ئەیهىی، ئەوپەڕی بێبەزەیی و دڵڕەقیی گەمارۆدەران و ڕاپەڕێنەرانی گەمارۆکان نیشان دەدا.