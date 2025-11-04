قاڵیباف: وڵاتێک کە سەربەخۆ نییە ، هیچی نییە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد باقر قاڵیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە ڕێوڕەسمی ڕۆژی 13ی خەزەڵوەر ڕایگەیاند: ئەم ڕۆژە بەس ڕووداوێک نییە و ڕێکەوتێک لە مێژووی ئێمە نییە، بەڵکوو ڕاستیەکە کە لە ڕابردوو تا ئەمڕۆ هەر هەبووە و لە داهاتووش هەر دەبێت و ئەو بابەتە لە سبەینێی ئێمەش کاریگەری دادەنێت.



ناوبروا زیادی کرد: 13ی خەزەڵوەر ڕۆژێکە کە گەلی ئێمە بە دەنگی بەرز و یەکپارچەوە بۆ هەمیشە ڕایانگەیاندووە کە هەرگیز ستەم قبووڵ ناکات و لەگەڵ ئیستکبار شەڕ دەکات.



سەرۆکی مەجلیسی ئێران وتیشی: بنەمای هاوکاری دەرەکی و پێوەندی دەرەوە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نەتەوەییە، بێ گومان ئیران ناتوانێت لە پرسە دەرەکیەکانی خۆی سەرەنجی بەرژەوەندی نەتەوەیی خۆی نەدات؛ بنەمای سەرەکی بەرژەوەندی نەتەوەیی، سەربەخۆییە و وڵاتێک کە سەربەخۆ نیە ، هیچی نیە. لە ڕاستیدا نە سەربڵندە نە بڕەوی هەیە و نە توانی نەتەوەیی و پێشکەوتنی پاوەجێشی نیە.



قاڵیباف وتیشی: بێ گومان ئێمە سەربەخۆیی خۆمان لەگەڵ هیچ شتێک و لەگەڵ هیچ خاڵیک و لە هیچ دۆخێکدا ناگۆڕینەوە و دانوستانی لەسەر ناکەین.









