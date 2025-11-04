  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٣ ١١:٣٣

تەرمی سەربازانی ئیسڕائیل و مووشەکەکانی ئێران پێکەوە نمایش کران

لە ڕێوڕەسمی ڕێپێوانی ڕۆژی 13ی خەزەڵوەر، توانای مووشەکی و ئەتۆمی ئێران لەسەر دەستانی گەنجان نمایش کرا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕێوڕەسمی ڕێپێوانی ڕۆژی 13ی خەزەڵوەر، توانای مووشەکی و ئەتۆمی ئێران لەسەر دەستانی گەنجان نمایش کرا و قوتابیان ماکێتی مووشەکەکانی فەتاح، قائیم، خەیبەرشکێن، خوڕەمشار و دیکە مووشەکە کیشورپێوەکانی هێزە چەکدارەکانی ئێرانیان لە سەر دەستەکانیان دانا و نمایشیان کرد تا توانای بەرگری وڵاتەکەیان بە ئەمریکای جیهان زۆر نیشان بدەن.

هەروەها لە ئەو ڕێپێوانەدا تاوت و تەرمی سەربازانی ئیسرائیلی بە شێوەی سیمبولیک لەسەر دەستی گەنجان نمایش درا هەتا لاوازی و شکستی ئیسرائیل هەمبەر توانای بەرگری ئێران نیشان بدەن.
