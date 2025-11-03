ڕێبەری باڵای ئێران: ناکۆکی ئێران و ئەمریکا زاتیە و تاکتیکی نییە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران لە سەروبەندی ١٣ی خەزەڵوەر، "ڕۆژی قوتابیان و ڕۆژی نەتەوەیی خەبات لە دژی ئیستکباری جیهانی" لەگەڵ هەزاران خوێندکار کۆبووەوە.

ڕێبەری وتیان: هەندێک کەس بە پێچەوانە مێژوو دەنووسن و هۆکاری ناکۆکی نێوان کۆماری ئیسلامی و ئەمریکا بۆ دروشمی "مەرگ بۆ ئەمریکا" دەگەڕێننەوە.

هاوکارییەکانی ئەمریکا لەگەڵ ئێران لە کاتێکدا بەردەوام لە پشتیوانیکردنی ڕژێمی نەفرەتی زایۆنیستیدا بێ مومکین نییە.

وتیشیان: تاکە چارەسەر بۆ زۆرێک لە کێشەکان و بەرگریکردنی وڵات بەهێزبوونە؛ بەڕێوەبەرایەتی، زانستی، سەربازی، و پاڵنەر.