ئێران 8 وزەخانەی نوێی ئەتۆمی چێ دەکات

سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی وتی: بەپێی گرێبەستی نێوان ئێران و ڕووسیا، بڕیارە 4 وەزخانە لە بووشێهر و 4 وزەخانە لە شوێنگەلێکی تری وڵات کە دواتر ڕایدەگەیێنین، چێ بکەین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد ئیسلامی، سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی لە دیداری لەگەڵ سەرۆک کۆمار و بەرپرسانی باڵای پیشەی ئەتۆمی، ئاماژەی بە واژۆی گرێبەستی چێ‌کردنی 8 وزەخانەی ئەتۆمی بە هاوکاریی ڕووسیا کرد و وتی: بەپێی ئەم گرێبەستە 4 وەزخانە لە بووشێهر و 4 وزەخانە لە شوێنگەلێکی تری وڵات کە دواتر ڕایدەگەیێنین، بە هاوکاری ڕووسیا چێ دەکەین.

ناوبراو بە ئاماژە بە چێکرانی وزەخانەی کارەبای ئەتۆمی بۆ جێ جێی وڵات بۆ مسعگەرکردنی کارەبای پاک و پاوەجێ، وتیشی: بە چێکردنی وزەخانەی کارەبای ئەتۆمی دەتوانین 20 هەزار مێگاڤات کارەبای ئەتۆمیمان هەبێت.

