کچانی هەندباڵی ئێران یەکەمی ئاسیایان مسۆگەر کرد

یانەی هەڵبژاردەی هەندباڵی کچانی ئێرانی بە سەرکەوتن بەسەر یانەی هۆنگ‌کۆنگ، بەبێ دۆڕاندن قارەمانی سێهەمین خولی یاریگەلی ئاسیایی گەنجان هاتنەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یانەی هەڵبژاردەی هەندباڵی کچانی ئێران لە شەشەمین و دوایین ڕووبەڕووبوونەوەیان لە سێهەمین خولی یاریگەلی ئاسیایی گەنجاندا لەگەڵ هەڵبژاردەی هونگ‌کۆنگ کە ئەمڕۆ پێنچ‌شەممە (٨ی خەزەڵوەر) لە هۆڵی ئۆمەحەسمی بەحریەن بەڕیوەچوو، بە ئەنجامی 36 بە 21دا، دوا ڕکابەری خۆیان بەزاند و بوون بە یەکەمی ئاسیا.

هەڵبژاردەی کچانی ئێران لەو ڕکابەرییاندا کە بە بەشداریی وڵاتانی ئێران، چین، هیند، کازاخستان، هۆنگ‌کۆنگ، ئۆزبەکێستان و تایلەند لە وڵاتی بەحرەین بەڕێوە دەچێت، بەبێ دۆڕاندن و مسۆگەرکردنی 6 سەرکەوتنی پەیتایی، یەکەمی ئاسیای مسۆگەر کرد.

