کچانی هەندباڵی ئێران یەکەمی ئاسیایان مسۆگەر کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یانەی هەڵبژاردەی هەندباڵی کچانی ئێران لە شەشەمین و دوایین ڕووبەڕووبوونەوەیان لە سێهەمین خولی یاریگەلی ئاسیایی گەنجاندا لەگەڵ هەڵبژاردەی هونگ‌کۆنگ کە ئەمڕۆ پێنچ‌شەممە (٨ی خەزەڵوەر) لە هۆڵی ئۆمەحەسمی بەحریەن بەڕیوەچوو، بە ئەنجامی 36 بە 21دا، دوا ڕکابەری خۆیان بەزاند و بوون بە یەکەمی ئاسیا.

هەڵبژاردەی کچانی ئێران لەو ڕکابەرییاندا کە بە بەشداریی وڵاتانی ئێران، چین، هیند، کازاخستان، هۆنگ‌کۆنگ، ئۆزبەکێستان و تایلەند لە وڵاتی بەحرەین بەڕێوە دەچێت، بەبێ دۆڕاندن و مسۆگەرکردنی 6 سەرکەوتنی پەیتایی، یەکەمی ئاسیای مسۆگەر کرد.