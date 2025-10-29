پیلانی جۆلانی و ئەمریکا بۆ گواستنەوەی 20 هەزار داعشی بۆ عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، محەمەد عوبەیدی یەکێک لە ئەندامانی بەرچاوی هاوپەیمانی ئەنباری یەکگرتوو جەختی کرد کە پیلانێک بۆ گواستنەوەی زیاتر لە 20 هەزار داعشی پەروەردەکراو لە کەمپی هەولی سووریا بۆ عێراق لە ئارادایە.

ناوبراو زیادی کرد: ئامانج لە گواستنەوەی ئەو هێزە تیرۆریستانە بۆ ناوخۆی عێراق شڵەژاندنی سەقامگیری و ئاسایشی ئەو وڵاتەیە. پێکهاتەی تیرۆریستی داعش ئەو هێزانەی بەرەی چوارەمی ئەو گرووپە وەسف دەکەن و تەیاریانیان کردووە.





عوبەیدی وتیشی: ئەو ئۆپراسیۆنە بە هاوئاهەنگی ڕژێمی جۆلانی و هێزەکانی ئەمریکا بە بیانووی گەڕاندنەوەی تیرۆریستەکان بۆ زێدەکانیان جێبەجێ دەکرێت.







