فەڕەنسا ژنە ئێرانیەکە بەم مەرجە ئازاد دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە گفتوگۆ لەگەڵ هەواڵنێران لە ئازاد کردنی مەرجداری خاتوو مەهدیە ئیسفەندیاری هەواڵی دا.



بەقایی بە پێشوازی لە بڕیاری دادوەری فەڕەنسی بۆ دەرکردنی حوکمی ئازادی لە ژێرچاوەدێەی خاتوو ئیسفەندیاری، جەختی کرد کە وەزارەتی دەرەوەی ئێران تا ئازادی تەواوی ئەو هاووڵاتیە ئێرانیە و گەڕاندنەوەی بۆ ئێران درێژە دەداتە هەوڵەکانی خۆی.





