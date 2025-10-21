جەختی سەرۆک کۆماری ئێران لە یەکڕیزی جیهانی ئیسلام

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان لە دیداری ئەوڕۆ (سێ‌شەممە 29ی ڕەزبەر)ی لەگەڵ قاسم ئەعرەجی، ڕاوێکاری ئاسایشی نیشتمانی کوماری عێراق و وەفدی یاوەری، جەختی لە گرینگیی پەرەدان بە پەیوەندییەکانی تاران-بەغدا کرد و وتی: کۆماری ئیسلامی ئێران و عێراق پێویستە پەیوەندییەکانیان، نەک هەر لە چوارچێوەی دووقۆڵیی، بەڵکوو لەگەڵ وڵاتانی دیکەی ئیسلامی پەرە پێ بدەن و بەمکارە ڕێخۆشکەری گەشەی هاوکاریگەلی ئەمنی، ئابووری، زانستی و فەرهەنگی بن.

پزشکیان بە ئاماژە بەوەی کە هاتوچۆ و دانوستانی بەرپرسان و وەفدە دیپلۆماتیکەکانی دوو وڵات، دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی لێك‌گەیشتن، هاوڕایی و گەیشتن بە ڕوانگەیەکی هاوبەش هەمبەر بە پرسە دووقۆڵییەکان، ناوچەیی و نێودەوڵەتی، جەختی کرد: یەکگرتوویی جیهانی ئیسلام زەروورەتێکی حاشا هەڵنەگرە و هەر کات یەکڕیزی و یەکگرتوویی لە نێوان وڵاتانی ئیسلامدا بەدی بێت، پیلانی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی دژی گەلانی ناوچە بێ ئاکام دەبێت.

سەرۆک کۆماری ئێران لە درێژەدا باسی لە پەیوەندیی تۆڕی گواستنەوەی ڕێگەی ئاسنی نێوان ئێران و عێراق وەک یەکێک لە گرینگترین تەورەکانی هاوکاریی نێوان دوو وڵات کرد، وتیشی: چالاکی و هاتوچووی بازرگانانی ناوچە بە کامڵ‌بوونی ئەو تۆڕەی ڕێگەی ئاسنە و سازدانی ناوچەگەلی ئازادی هاوبەش، ئاسای‌شهێنەر دەبێ و دەبێتە هۆی گەشەی ئابووری لە ئاستی ناوچەدا.

ناوبراو لە کۆتاییدا هەموو خەڵکی عێراق و و هەرێمی کوردستانی، سەرەڕای دابەشکارییە ئیتنیکی و مەزهەبییەکان، بە برایانی ئێرانی بە ئەژمار هێنا و ڕازی سەربەرزیی ئۆمەتی ئیسلامی گرێ‌دایەوە بە تۆکمەی پەیوەندیی برایانە و بەدوور لە ناکۆکیگەلی ناوخۆیی و دەسکردی دوژمنان.