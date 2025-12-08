50 کەسی ئێرانی دیکە لە ئەمریکاوە دەگوێزرێنەوە بۆ ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە وتەی دوو بەرپرسی ئێرانی ئاگادار، دەوڵەتی ترامپ ڕۆژی یەکشەممە فرۆکەی چارتر کە هاووڵاتیانی ئێرانی تێدا بوو، بەرەو ئێران خستەڕێ؛ ئەمە دووهەم جارە کە ئەمریکا ئاوەها کارێک دەکات.



بە نووسراوی ڕۆژنامەی نیۆیۆرک تایمز، دوو بەرپرسی ئێرانی کە نەیانویست ناویان ئاشکرا بکرێت، وتیان کە ئەو فڕۆکە کە 50 کەسی ئێرانی و هەروەها هاووڵاتیانێک لە وڵاتانی عەرەبی و ڕووسیای تێدا بووە لە فڕۆکەخانەیەک لە مەسای ئاریزۆنا کەوتووەتەڕێ و لە میسر و کوێت دەنیشێتەوە.

بڕیارە هاووڵاتیانی ڕووس و عەرەب لە قاهیرە دابەزن و ئێرانیەکانیش دەچنە کوێت و لەوێ دادەبەزن و پاشان لە ئەوێتەوە بەرەو تاران دەگەڕێنەوە.



